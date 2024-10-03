Школа офлайн: что изменится для учеников и учителей с 1 сентября 2025 года

В Украине с 1 сентября 2025 года начнется полноценное введение политики "Школа офлайн". Так, для детей оставляют дистанционное обучение, однако оно предусматривает определенные условия. Также меняется подход к находящимся за рубежом школьникам, или тем, которые переехали в другой регион.

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Министерство образования и науки на официальной странице Facebook предоставило детальное разъяснение, что изменится для учеников и учителей с 2025 года. Образовательное ведомство учло условия всех детей, перемещенных в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Дистанционные школы

Минимальная наполняемость – 20 учеников в классе. Наличие как минимум одного класса для всех годов обучения: с 1 до 9 или с 5 до 11 класса (или с 8 до 11 для лицеев). Уроки должны проходить синхронно с использованием цифровых инструментов. В то же время школьники, которые учатся на семейной или экстернатной форме, не учитывают в такие классы.

Если ни одна школа в общине не может функционировать, потому что не выполняет условия, то определяется одно, наиболее способное учебное заведение, которое работает без соблюдения требований к наполненности классов. Если же не может сформироваться конкретный класс определенного года, то только один класс на общину может иметь наполнение менее 20 учеников.

Дистанционное образование за границей

Ученики смогут учиться в дистанционных классах по украиноведческиму компоненту без двойной нагрузки. У них будут только те предметы, которых нет в зарубежных школах, например, украинский язык, литература, география, история Украины. Для такого обучения есть утвержденные программы. Таким образом, для детей уменьшится нагрузка с 25 часов до 6. Параллельное обучение по полной программе в украинской школе дистанционно и в иностранной школе не предусмотрено.

Обучение по месту нахождения

Ученики, которые вынуждены были покинуть свои дома, смогут посещать учебные заведения по месту фактического пребывания. Таким образом дети будут социализироваться и интегрироваться в новое общество. Если в местных школах нет свободных мест или они не возобновили очное обучение, школьники могут остаться на дистанционном обучении в предыдущих учебных заведениях.

Обучение детей на ВОТ

Ученики, проживающие на временно оккупированных территориях, смогут учиться по индивидуальному плану или в дистанционном классе своей школы.

Что изменится для учителей

Учителя могут подать заявления для зачисления в кадровый резерв. Таким образом, они будут получать среднюю зарплату и проходить обучение, чтобы вернуться к преподаванию. В то же время те педагоги, которые решат изменить учебное заведение при наличии вакансий, также смогут это сделать. Таким образом, МОН планирует сохранить каждого работника в системе образования.

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