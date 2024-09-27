8 важнейших изменений, ожидающих старшую школу в Украине с 1 сентября 2027 года

В Украине с 2025 года начнется пилотирование реформы старшей школы, чтобы за два года до начала изменений учебные заведения имели время на подготовку. Так, ученикам добавляется один год к обучению, они смогут самостоятельно выбирать предметы и получать консультации карьерного советника.

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У школьников и родителей возникает много вопросов по реформе. OBOZ.UA собрал 8 ключевых изменений, которые будут ждать старшеклассников с 1 сентября 2027 года.

Почему добавляется еще один год в старшую школу

Согласно реформе, у школьников будет 12-летнее обучение. Так, 10 класс станет адаптационным для школьников. Таким образом, украинское образование будет приближаться к иностранному, ведь во многих странах Европейского Союза среднее образование получают не 10-11 лет, а 12, а то и больше. Благодаря этому, ученики старшей школы будут поступать в университеты более подготовленными, тогда как выпускники, которые будут поступать в профессиональные колледжи, смогут иметь профессию по окончании обучения.

Где смогут учиться школьники после 9 класса

Выпускники базовой школы смогут выбирать между академическими лицеями и учреждениями профессионального (профессионально-технического) образования. В первом случае старшеклассников будут готовить к сдаче вступительных экзаменов для университетов и они смогут выбирать несколько профилей и совмещать дисциплины при обучении.

В то же время, в профтехах ученики будут получать желаемую профессию и смогут быстрее выйти на рынок труда. Студенты будут выбирать предметы среди связанных с их профилем, а по окончании учебного заведения смогут продолжить обучение на следующем уровне.

Сколько времени ученики будут иметь на избрание профиля

Уже с 5 класса школьники смогут размышлять над определением своих зон развития. Таким образом они будут делать выбор, где именно продолжать обучение – в лицее или профтехе. К тому же если ученики в 10 классе решат, что им не подходит такое образование, они смогут изменить свой профиль, ведь именно этот период станет адаптационным для подростков.

В некоторых школах прекратили набор в 10-е или первые классы

Таким образом моделируется сеть учебных заведений, начинающих пилотирование. Поэтому у общины будет больше времени для подготовки и улучшения качества дорог, чтобы учеников довозили в лицеи.

Что будет влиять на количество профилей в лицеях

Чем больше старшеклассников будут учиться в лицеях, тем больше профилей у них будет. Так в учебных заведениях должно учиться не менее 100 учеников на параллели в четырех классах. К тому же лицеи будут отделены от начальных школ и гимназий и будут формировать профили, опираясь на три кластера – STEM, языково-литературный и общественно-гуманитарный.

Будут ли закрываться школы

Если какую-то школу планируется закрыть, то это будет связано с другими факторами, такими как малое количество учеников или недостаток средств в местном бюджете для того, чтобы содержать заведение.

У старшеклассников появится карьерный советник

Благодаря наличию такого помощника ученики смогут построить образовательную траекторию, определиться с профессией, осознать свои сильные стороны и зоны развития.

Как будет проходить реформа в селах и что будет с довозом

В селах Министерству образования и науки придется делать исключения в формировании сети профильных лицеев. Так, в некоторых регионах есть общины с небольшим количеством школьников. Поэтому внимание будет акцентироваться на подвозе школьников, который не может быть больше 30 минут.

Минобразования выделило средства на закупку автобусов, что должно укомплектовать все общества транспортом на 100%. Кроме того, для старшеклассников могут действовать отели или общежития при учебных заведениях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что около 60% украинских родителей выступили против 12-летней системы образования.

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