Реформа старшей школы в Украине: Лисовой объяснил, почему дети будут учиться на год дольше

Ученики старшей школы будут учиться на год дольше, чтобы приходить в университет более подготовленными. Так же, школьники, которые будут поступать в профессиональные колледжи, смогут иметь профессию по окончании учебного заведения.

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Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой во время презентации исследования "Профильная: какой будет реформа старшей школы". По словам чиновника, образовательное ведомство работает сейчас над тем, чтобы сократить срок обучения на бакалавриате.

"Реформа смоделирована так, чтобы вы приходили более подготовленными к университету. Мы сейчас работаем с нашей командой директората высшего образования и по некоторым направлениям мы предполагаем сокращение бакалавриата. Мы отдельно анонсируем, когда придем к этому решению, но вы выходите в университет более подготовленными. И так же, если вы выбрали профессиональный колледж, вы выходите на рынок труда уже с профессией. Поэтому плюс один год и, соответственно, выбор профилей, по которым работаете", – сказал чиновник.

Внедрение старшей профильной школы начнется в 2027 году. Учеба будет направлена на индивидуальное развитие, а школьники смогут выбирать образовательный профиль. Переход на полное среднее образование за 12 лет будет соответствовать международным стандартам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как будет проходить реформа старшей школы в селах.

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