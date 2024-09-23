'Придется делать исключения': Лисовой рассказал, как будет проходить реформа старшей школы в селах

При реализации реформ старшей школы в селах Министерству образования и науки придется делать исключения в формировании сети профильных лицеев. В частности, в некоторых регионах существуют общины с небольшим количеством школьников, а улучшения формируются на человекоцентричности.

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Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой во время мероприятия "Профильная: какой будет реформа старшей школы". Чиновник отметил, что дети не должны ездить в школу более 30 минут.

"Подвоз не должен быть больше 30 минут. В большой малонаселенной области, есть большие вызовы, например Сумская, Черниговская, Одесская области – там действительно будет мало лицеев и нам придется делать какие-то исключения, но реформа человекоцентрическая. И мы смотрим, как сделать так, какие исключения применить, в каких случаях, как дифференцированно подойти к ее имплементации, чтобы мы не потеряли суть", – сказал Лисовой.

Он пояснил, что в профильных лицеях школьников должно быть не менее 600, однако желательно, чтобы их была тысяча и больше. Но, чиновник отметил, что это не должно быть одно учебное заведение на пять общин.

По словам министра образования, будет избираться школа с учетом инфраструктуры, которую уже потом будут реконструировать, дооборудовать и т.д. Лисовой заверил, что все ученики будут иметь обязательный подвоз в учебные заведения.

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