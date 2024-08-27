Четыре класса и 100 учеников: МОН назвало три ключевых изменения, ожидающих старшую школу

Согласно реформе старшей школы, в учебных заведениях будет учиться не менее 100 учеников на параллели в четырех классах. Таким образом, для ребят становится шире выбор образовательных профилей.

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Кроме того, лицеи будут отделены от начальных школ и гимназий. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив во время Августовской конференции-2024. Он подчеркнул, что исключения будут для учебных заведений, которые будет определять правительство.

"Это означает, что в заведении, которое будет работать в 2030 году, будет 300 учеников, и это позволит директору школы, педагогическому коллективу действительно обеспечить то качество, тот выбор, о котором мы говорим, когда говорим о реформе профильного среднего образования", – пояснил Сташкив.

Также будут утверждены положения о лицее, в которых зафиксируют минимальные требования по выбору предметов, безопасной и инклюзивной среде, питанию, подвозу, проживанию учеников в пансионах.

По словам Сташкива, ныне лицей должен иметь не менее двух классов по трем профилям, однако этого недостаточно для качественной реализации образовательных траекторий и не соответствует понятию "академический лицей".

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