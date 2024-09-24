Почти 60% украинских родителей выступили против 12-летней системы образования

59% родителей школьников 5-6 классов выступили против введения 12-летней системы образования. В то же время только 29% поддерживают изменение количества лет обучения.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Реформа профильного среднего образования", проведенного Киевским международным институтом социологии. 25% категорически не поддерживают такую инициативу, а скорее не поддерживают – 34%.

В опросе также приняли участие ученики 10-11 классов. Среди них 24% положительно относится к увеличению продолжительности обучения с 2027 года, которое предусматривает Реформа старшей школы.

22% относятся негативно к введению 12-летнего образования. В то же время, 54% школьников не определились по отношению к изменению количества лет обучения.

Напомним, ученики старшей школы будут учиться на год дольше для того, чтобы приходить в университет более подготовленными. Так же школьники, которые будут поступать в профессиональные колледжи, смогут иметь профессию по окончании учебного заведения. По словам министра образования Оксена Лисового, образовательное ведомство работает сейчас над тем, чтобы сократить срок обучения на бакалавриате.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как будет проходить реформа старшей школы в селах.

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