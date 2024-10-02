Детей-ВПЛ обяжут учиться только в местных школах: МОН объяснило, как перевести школьника

С 1 сентября 2025 года ученики-переселенцы должны учиться в школах очно по месту своего фактического пребывания. Новые правила будут касаться тех территорий, где очное обучение позволяют условиям в сфере безопасности.

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Это предполагает политика программы "Школа офлайн", сообщили в Министерстве образования и науки Украины. В ведомстве объяснили родителям, как перевести ребенка в учебное заведение по месту жительства.

Там считают, что очное обучение обеспечит детям качественное образование, интеграцию в новое общество, развитие мягких навыков и индивидуальный подход учителя.

Как перейти в школу по месту жительства

Родителям необходимо получить от школы, где ребенок учится дистанционно, информацию об изменениях с нового учебного года. Потом следует проверить наличие мест в школе по месту жительства ребенка. Такие данные доступны на сайте Института образовательной аналитики.

Если есть места:

– подать заявление в одну из школ и проинформировать о переводе дистанционное учебное заведение;

– директор дистанционной школы переводит ребенка в новое УЗ.

Если мест нет:

– продолжить обучение в своей школе дистанционно, но предоставить директору подтверждение об отсутствии мест, в том числе с ссылкой на официальный сайт Института образовательной аналитики;

– дистанционное учреждение образования закрепляет приказом обучение ребенка дистанционно.

Отметим, что министр образования и науки Оксен Лисовой отметил, что детей из семей внутренне перемещенных лиц нужно привлекать к очной учебе, поскольку это важно для психосоциального развития школьников, интеграции в общество и их развития.

Напомним, что полноценное введение политики "Школа офлайн" начнется с сентября 2025 года, поэтому к этому времени учителя и школьники могут учиться в обычном режиме. Ранее OBOZ.UA писал, как изменится педагогический патронаж, будут ли получать выплаты внутренне перемещенные лица и что такое кадровый резерв.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинских школах с 1 сентября 2025 года появятся классы для учеников с особыми образовательными потребностями. К этому времени учреждения образования должны подготовиться к изменениям.

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