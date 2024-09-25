В украинских школах появятся спецклассы для учеников с особыми образовательными потребностями

В украинских школах с 1 сентября 2025 появятся классы для учеников с особыми образовательными потребностями. К этому времени учебные заведения смогут подготовиться к изменениям и внедрению новых подходов и адаптации учебных программ.

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Об этом сообщила заместитель министра образования по вопросам раннего дошкольного образования и инклюзии Евгения Смирнова на официальной странице Facebook. По словам чиновницы, документ закрепляет не только механизмы организации специальных классов, но и улучшает условия обучения с учетом их индивидуальных особенностей.

"Принятие этого Порядка – это еще один важный шаг в реализации государственной политики по созданию безбарьерного пространства в Украине. Новая система специальных классов направлена на то, чтобы дети с особыми образовательными потребностями имели доступ к качественному образованию по месту жительства, получали необходимую поддержку и учились в условиях, максимально адаптированных к их возможностям. Это отвечает современным европейским стандартам и свидетельствует о том, что Украина активно развивает инклюзивное обучение", – написала Смирнова.

Особые условия подразумевают адаптацию образовательной среды, кадровое подкрепление, техническое обеспечение, а также специально разработанные программы, которые будут способствовать максимальному развитию индивидуальных способностей каждого школьника.

По словам Смирновой, для каждого такого класса будет формироваться индивидуальная образовательная траектория. Таким образом, школьники будут учиться по программе, которая будет соответствовать их способностям и темпу усвоения материала. Также в учебном заведении будет работать команда психологов и педагогов, которые будут следить за динамикой развития и обучения таких учеников.

Кроме того, в классах будет вводиться должность ассистента учителя, что поможет получать школьникам индивидуальную поддержку. В то же время, в группах продленного дня будут работать ассистенты воспитателя во время социализации детей и выполнения учебных заданий.

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