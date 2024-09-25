В украинских школах появятся спецклассы для учеников с особыми образовательными потребностями

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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В украинских школах появятся спецклассы для учеников с особыми образовательными потребностями

В украинских школах с 1 сентября 2025 появятся классы для учеников с особыми образовательными потребностями. К этому времени учебные заведения смогут подготовиться к изменениям и внедрению новых подходов и адаптации учебных программ.

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Об этом сообщила заместитель министра образования по вопросам раннего дошкольного образования и инклюзии Евгения Смирнова на официальной странице Facebook. По словам чиновницы, документ закрепляет не только механизмы организации специальных классов, но и улучшает условия обучения с учетом их индивидуальных особенностей.

В украинских школах появятся спецклассы для учеников с особыми образовательными потребностями

"Принятие этого Порядка – это еще один важный шаг в реализации государственной политики по созданию безбарьерного пространства в Украине. Новая система специальных классов направлена на то, чтобы дети с особыми образовательными потребностями имели доступ к качественному образованию по месту жительства, получали необходимую поддержку и учились в условиях, максимально адаптированных к их возможностям. Это отвечает современным европейским стандартам и свидетельствует о том, что Украина активно развивает инклюзивное обучение",написала Смирнова.

Особые условия подразумевают адаптацию образовательной среды, кадровое подкрепление, техническое обеспечение, а также специально разработанные программы, которые будут способствовать максимальному развитию индивидуальных способностей каждого школьника.

В украинских школах появятся спецклассы для учеников с особыми образовательными потребностями

По словам Смирновой, для каждого такого класса будет формироваться индивидуальная образовательная траектория. Таким образом, школьники будут учиться по программе, которая будет соответствовать их способностям и темпу усвоения материала. Также в учебном заведении будет работать команда психологов и педагогов, которые будут следить за динамикой развития и обучения таких учеников.

Кроме того, в классах будет вводиться должность ассистента учителя, что поможет получать школьникам индивидуальную поддержку. В то же время, в группах продленного дня будут работать ассистенты воспитателя во время социализации детей и выполнения учебных заданий.

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