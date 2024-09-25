В Украине могут отменить ГИА уже в 2025 году: в Верховной Раде появился законопроект

В Украине предлагают отменить государственную итоговую аттестацию (ГИА) для школьников 4, 9 и 11 классов в 2025 году. Депутаты Верховной Рады обосновали такую необходимость военным положением и агрессией России в национальной системе образования и науки.

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Зарегистрированный законопроект размещен на официальном сайте парламента. В то же время, народные избранники предлагают в 2025 году продолжить проведение вступительных экзаменов в электронном формате.

Также в документе указан обязательный список дисциплин для сдачи Национального мультипредметного теста. Они включают три обязательных предмета и один по выбору. Среди них:

украинский язык;

математика;

история Украины;

на выбор – "Иностранный язык", "Биология", "География", "Физика", "Химия", "Украинская литература".

Напомним, Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) планирует провести пилотную ГИА учеников 9 классов в 2026 году. К оцениванию по языково-литературной и математической отраслей можно будет приобщиться добровольно. Впоследствии состоится разработка тестирований по гражданской, исторической, иноязычной и природной отраслей

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в украинских колледжах и лицеях будет действовать конкурсный отбор, согласно которому школьники после 9-го класса будут сдавать ГИА. В зависимости от результатов экзамена учащиеся будут поступать в соответствующее учебное заведение.

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