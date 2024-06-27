Лицеи и колледжи будут конкурсный отбор, а учеников будут выбирать по результатам ГНА. Что изменит реформа старшей школы

В украинских колледжах и лицеях будет действовать конкурсный отбор, согласно которому школьники после 9-го класса будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГНА). В зависимости от результатов экзамена ученики будут поступать в соответствующее учебное учреждение.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в интервью Новой украинской школе. Он отметил, что количество мест будет больше, чем прогнозируемое количество поступающих.

"Количество мест в лицеях и колледжах будет больше, чем прогнозируемое количество детей, которые туда будут поступать. А что касается выбора, кому в какое заведение идти, то что сейчас, что со временем у нас будут популярны лицеи и колледжи в больших городах, которые будут иметь конкурсный отбор. Учреждения будут учитывать результаты ГНА после 9 класса и выбирать тех, кто имеет высшие баллы, что тоже справедливо", – сообщил чиновник.

Он объясняет, что страна нуждается в большем количестве специалистов, которые будут скорее выходить на рынок труда. Однако в настоящее время 35% выпускников 9 классов выбирают учреждения профессионального технического образования. Министерство образования и науки (МОН) планирует популяризировать колледжи и сделать их более привлекательными для поступающих.

Для этого, по словам чиновника, разрабатывается система повышения стипендий, условий проживания, наличия современного оборудования, обучения директоров.

Таким образом, МОН надеется увеличить количество учеников профтехов до 45%.

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