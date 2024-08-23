ГИА в 9 классе: когда состоится пилотная аттестация школьников

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) планирует провести пилотную государственную итоговую (ГИА) аттестацию учеников 9 классов в 2026 году. К оцениванию по языково-литературной и математической отраслей можно будет приобщиться добровольно.

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Впоследствии состоится разработка тестирований по гражданской, исторической, иноязычной и природной отраслей. Об этом УЦОКО сообщил на официальном сайте.

"Уже в 2026 году мы попросим некоторые учебные заведения присоединиться к пилотированию ГИА-9. Как и в случае с ГИА-4, участие в пилотировании будет добровольным, а результаты будут использоваться только для совершенствования разрабатываемых подходов. Кроме оценивания по языково-литературной и математической отраслей, позже планируем обеспечить разработку оценивания по гражданской и исторической, иноязычной, а также естественной образовательных отраслей", – говорится в сообщении.

Напомним, согласно реформе старшей школы в украинских колледжах и лицеях будет действовать конкурсный отбор. Школьники после 9-го класса будут сдавать ГИА и в зависимости от результатов экзамена будут поступать в соответствующее учебное заведение.

В настоящее время только 35% выпускников 9 классов выбирают заведения профессионального технического образования. Министерство образования и науки планирует популяризировать колледжи и сделать их более привлекательными для поступающих, однако ученики смогут попасть в желаемые заведения по результатам экзаменов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ГИА для четвертоклассников в 2025 году была отменена.

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