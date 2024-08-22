ГИА для всех четвертоклассников в 2025 году отменили: что известно

В 2025 году государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников 4 классов проводить не будут. Вместо этого состоится второй этап пилотирования оценивания.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Там отметили, что данные, полученные специалистами, не будут отражаться на итоговых оценках школьников. Вместо того, результаты будут использоваться для усовершенствования модели тестирования.

"Сейчас очевидно то, что в 2025 году вводить такое оценивание для всех четвертоклассников не уместно, но важно продолжить работу по усовершенствованию модели оценивания. Поэтому в 2025 году УЦОКО планирует проведение второго этапа пилотирования ГИА-4. Данные, полученные по его итогам, не скажутся на итоговых (годовых) оценках учеников, в то же время они будут использованы для уточнения подходов к оценивания, разработки модели тестирования", – говорится в сообщении.

УЦОКО также отметил, что результаты пилотирования ГИА в 2024 году сейчас прорабатывают специалисты центра.

Напомним, пилотная ГИА для 4 классов прошла в апреле-мае 2024 года. В экзамене приняло участие 2000 выпускников начальной школы. Знания школьников проверили по таким предметам как математика, украинский язык и чтение. Сама ГИА проходила в формате внешнего независимого оценивания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что согласно реформе старшей школы учеников, которые будут учиться в лицеях и колледжах, будут выбирать по результатам ГИА.

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