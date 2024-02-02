Утверждена дата пилотной ГИА для учеников 4 классов: дети будут сдавать украинский язык, математику и чтение

Пилотная государственная итоговая аттестация для 4-х классов пройдет в апреле-мае 2024 года. В сдаче экзамена примут участие 2000 выпускников начальной школы. Знания школьников проверят по таким предметам, как математика, украинский язык и чтение. Сама ГИА будет проходить в формате внешнего независимого оценивания.

Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки Украины. Там говорится, что до 1 апреля Украинский центр оценивания качества образования должен подать на утверждение МОН перечень школ-участников пилота.

Напомним, руководитель УЦОКО Татьяна Вакуленко рассказала, что задания для четвероклассников будут состоять из тестовой части, задач, которые нужно будет решить и устных ответов.

Проводить ГИА будут только учителя, чтобы у детей не было стресса от посторонних людей. После того, как центр оценивания качества образования проанализирует пилотную аттестацию, будут разработаны общие рекомендации для проведения ее в будущем.

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Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Татьяна Вакуленко поделилась, как планируют проводить ГИА в 9 классе.

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