Не ГИА, но концепция похожа: в УЦОКО рассказали о пилотном оценивании в начальной школе

В 2024 году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х классов пройдет в экспериментальном формате. Для этого будут отобрано до 2-х тысяч детей из разных регионов Украины, рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Она заверила в комментарии Новой украинской школе, что проходить аттестацию будут ученики только тех учебных заведений, которые изъявят желание это сделать. По ее словам, пилотный проект ГИА по математике, украинскому языку и чтению будет проводиться с целью охарактеризовать и усовершенствовать инструменты оценивания.

"Задания ГИА будут соответствовать возрастным особенностям учеников 4-го класса. Однако кроме задач с выбором вариантов ответа будут и такие, где нужно показать способы решения и т.п. Возможно, будут задания с устными ответами. Это несколько сложный элемент оценивания, поэтому будем анализировать, уместен ли он в этом формате проведения ГИА", – рассказала глава УЦОКО.

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Вакуленко отметила, что для четвероклассников делать формат Национального мультипредметного теста нет никакого смысла, ведь ГИА в начальной школе выполняет только мониторинговую функцию. Благодаря этой аттестации удается узнать, как хорошо учащиеся усвоили знания по определенным предметам и понять, что можно улучшить.

Она добавила, что пилотная аттестация будет проводиться для того, чтобы проверить тестовые материалы, наработанные УЦОКО. Также благодаря такому опыту удастся узнать отзывы учителей: насколько комфортно проводить тестирование, какие проблемы с организацией, на что обратить внимание и т.д.

Проводить, проверять и передавать информацию в соответствии с предоставленными УЦОКО инструкциями будут учителя, которые преподают в классах и будут участвовать в пилотном тестировании. Вакуленко также отмечает, что в центре оценивания качества образования понимают, что поначалу педагоги могут "проводить определенную работу" с учениками и данными, однако там все же надеются сломать такую постсоветскую традицию.

"Для нас критически важно развивать культуру образовательных оценок и доверие к учительству. Это возможно прежде всего благодаря тому, что эти результаты не будут использоваться для финансирования учебных заведений или для рейтингования. Вместо этого потребуются, чтобы учебное заведение увидело, какие реальные проблемы у него есть и как эта информация может пригодиться учителю, руководителю заведения или учредителю", – подчеркнула глава УЦОКО.

Она добавила, что для достижения поставленных целей нужно как можно лучше продемонстрировать, как можно использовать полученные данные. В частности, благодаря этому можно определить сложные темы для учеников определенных классов.

Обсуждение всей информации с учителями поможет проанализировать и выяснить, почему могут возникать проблемы, например из-за ограничения времени для изучения темы, недостаточности визуальных материалов и т.д. Вакуленко отметила, что в УЦОКО пытаются избежать фокусировки на соблюдении идеальных статистических показателей, как это делали в советской системе.

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