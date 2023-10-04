ЮНИСЕФ назвал три предмета, с которыми украинские школьники испытывают наибольшие трудности

По результатам опроса, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), почти 60% школьников испытывают проблемы в знаниях по определенным предметам. В частности, в первую очередь по математике, физике и химии.

Об этом сообщили в ЮНИСЕФ. Там резюмировали, что более 50% проблем в усвоении знаний связано с усталостью и стрессом старшеклассников из-за полномасштабной войны.

Более 50% учащихся отметили, что на результат повлияло онлайн-обучение, а почти 38% указали, что программа не адаптирована под формат обучения.

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Чуть более 60% школьников и студентов пропускали занятия в прошлом учебном году; в частности, половина из них – из-за отсутствия электроэнергии, другая часть – из-за тревог и обстрелов и почти 40% из-за усталости.

Опрос проводился на платформе U-Report в течение 10 дней августа 2023 года. Ответы направили 2 164 старшеклассника из Украины и заграницы в возрасте от 14 до 20 лет.

Чтобы наверстать образовательные потери в Украине, фонд ООН привлекает педагогов к проведению уроков по математике и языкам, акцент делается на учеников с востока и юга. В 2023-2024 учебном году планируется компенсировать упущения в образовании для 300 тысяч детей и повысить квалификацию более чем 30 тысячам преподавателей.

В частности, при поддержке ЮНИСЕФ в Министерстве образования и науки до конца 2023 г. должны разработать стратегию реализации программ, которые помогут преодолеть отставание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что государственная служба качества образования обнаружила серьезные пробелы в знаниях учащихся 6-х и 8-х классов.

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