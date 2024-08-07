Педагогический патронаж, выплаты для ВПЛ и кадровый резерв учителей: 5 главных вопросов, которые беспокоят педагогов и родителей в 'Оффлайн-школе'

Полноценное введение политики "Школа офлайн" начнется с сентября 2025 года, поэтому к этому времени учителя и школьники могут учиться в обычном режиме. Однако приказы должны быть подписаны в августе 2024, поэтому часть регионов уже начинают готовиться к изменениям в процессе образования.

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У родителей и учителей возникает много вопросов по трансформации обучения. Проектный менеджер "Школы офлайн" Надежда Кузьмичева в интервью Освитории рассказала, как изменится педагогический патронаж, будут ли получать выплаты внутренне перемещенные лица и что такое кадровый резерв.

Педагогический патронаж

До полномасштабного вторжения Росии в Украину педагогический патронаж использовался обычно в малых сельских школах, когда не набирался определенный класс. В таких случаях учителя отрабатывали с детьми учебный план.

Теперь школьники, проживающие на временно оккупированных территориях, имеют право на педагогический патронаж. В частности, ученики получают индивидуальный план и график, а педагогу начисляют нагрузку за каждого ребенка.

"За учителем закрепляется ребенок, учитель составляет для него индивидуальный учебный план и график. Конечно, для детей на ВОТ будет происходить онлайн. Но существенное отличие в том, что учителю начисляется нагрузка за каждого закрепленного на патронаже ребенка. Патронаж – очень дорогое решение, ведь оплачивается каждый ребенок", – объясняет Кузьмичева.

Она добавляет, что у участников образовательного процесса будет индивидуальный еженедельный план занятий, по которому они будут работать. В частности, для начальной школы это 5 часов на одного ученика, для средней – 8, для старшей – 12 на одного ребенка.

Проектный менеджер отмечает, что это индивидуальная работа, поэтому времени на обучение не будет мало. Патронаж будет предусматривать адекватное предложение для учителей, а школьники смогут получать качественное обучение в украинской школе по индивидуальному плану и графику.

Выплаты для ВПЛ

Если семья-ВПЛ выбирает, чтоб ребенок продолжал учиться онлайн со своей школой онлайн, то согласно решению Министерства социальной политики они теряют свои выплаты. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Кадровый резерв учителей

Для тех учителей, которые могут остаться без погрузки, предлагается кадровый резерв. Этот инструмент предполагает, что педагог будет получать среднюю заработную плату в течение всего периода регистрации. Однако работники образования должны проходить обучение для работы на деоккупированных территориях.

Кузьмичева подчеркивает, что в кадровом резерве учителя будут получать больше, чем на простое.

Индивидуальный учебный план

У МОН есть пример недельных планов, на основе которых можно сделать индивидуальную нагрузку для каждого школьника. В этом случае директор школы распределяет, сколько часов должно быть у учителя, в то время как педагог работает над индивидуальным планом.

10 тысяч учителей в резерве

По словам Кузьмичевой, такая цифра возникла из-за того, что была применена только одна политика. "Школа офлайн" не ожидает, что с сентября 2024 года будет шквал заявок в кадровый резерв. Если осенью 2025-го будет более 500 педагогов, МОН планирует создать рабочий апробированный инструмент для них.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что не так с планом МОН вернуть школьников к оффлайн-учебе.

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