'Приказ Шрёдингера'. Учительница информатики объяснила, что не так с планом МОН вернуть школьников к офлайн-обучению

Приказ Министерства образования и науки Украины о возвращении школьников к офлайн-учебе вызывает много вопросов у украинцев. Учитель информатики Людмила Булыгина подчеркнула, что прежде чем внедрять такую систему, необходимо провести реальный анализ, и сравнила документ с "приказом Шредингера".

Видео дня

В частности, необходимо узнать, почему родители детей из внутренне перемещенных семей выбирают дистанционное обучение, какова ситуация с качеством онлайн-образования в прифронтовых регионах, безопасно ли проведение уроков для школьников, которые находятся на оккупированных территориях, и каково состояние укрытий, где ученики получают образование. Об этом педагог написала в Facebook.

"Продемонстрируйте, пожалуйста, цифры и выводы. Или хотя бы цифры, потому что о том, как в киевских школах хорошо (really? Ohhh) с укрытиями и как подвалы сейчас называются, я немного в курсе. Да и по другим пунктам имею другой опыт и большие сомнения", – написала Булыгина.

Она отметила, что необходима реальная информация без разъяснений, ведь они вызывают только вопросы.

Под "приказом Шредингера" педагог подразумевает воображаемый эксперимент австрийского физика-теоретика Эрвина Шредингера. В частности, когда вымышленного кота помещают в коробку и вероятность того, что он живой, составляет 50%, так же, как и то, что он мертв. Это можно сравнить с вкушением какого-нибудь фрукта, когда он может быть одинаково вкусным и не вкусным, если его никогда не пробовали.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что делать учителям, школы которых закроются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!