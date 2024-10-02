МОН ввело новые правила обучения украинских детей за рубежом: что они предусматривают и когда вступят в силу

Со следующего учебного года украинские школьники, которые находятся за границей и учатся очно в иностранной школе, могут не проходить обучение по полной украинской программе онлайн. Дети смогут изучать только те предметы, которых нет в зарубежных школах.

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Это украинский язык и литература, история Украины и география. Такие изменения являются частью комплексной политики "Школа офлайн", сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

В МОН объяснили, что так дети смогут получать образование в дистанционных классах с украиноведческим компонентом без двойной нагрузки. Для них будет предусмотрено обучение в семейной, экстернатной форме и дистанционных классах с украиноведческим компонентом.

В то же время, параллельное обучение по полной программе в украинской школе дистанционно и в иностранной школе очно – не предусмотрено с 1 сентября 2025 года.

В ведомстве отметили, что это уменьшит нагрузку для учеников с 25 до 6 часов, а оценки по другим предметам, которые ребенок изучает за границей, пересчитают. Кроме того, у школьников будет удобное расписание, которое не пересекается с расписанием в иностранной школе.

Выбрать заведение общего среднего образования с украиноведческим компонентом уже можно по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 сентября 2025 года дети-ВПЛ должны учиться в школах очно по месту жительства. Родители должны перевести своих детей в местные учебные заведения.

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