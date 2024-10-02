В Раде предложили запретить русский язык в школах и ввести понятие украиноязычной среды: что это значит

В Верховной Раде предложили принять законопроект об украиноязычной среде в школах. Он предусматривает запрет для учителей и учеников разговаривать на русском языке на переменах и частном общении на территории учебного заведения.

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Инициатором выступила народный депутат, секретарь комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа, сообщила она на своей странице в Facebook. Сам документ уже появился на сайте Верховной Рады.

Парламентарий пояснила, что поданый законопроект вводит в Закон "Об образовании" понятие "украинскоязычной среды". Это обяжет учителей и руководителей заведений говорить на украинском языке не только на уроках, но и на перерывах, в столовой, на площадке, стадионе или во время частного общения.

Также, по словам Пипы, педагоги могут проводить просветительские мероприятия, призывать учеников общаться на украинском и делать замечания, когда слышат русский у детей.

Кроме того, привлекаться к поддержке в школах украиноязычной среды будут обязаны и родители. А правительство и центральные органы исполнительной власти должны будут разработать систему измерения речевых компетенций детей.

"Очень важно, чтобы использование украинского языка не заканчивалось 45 минутами урока. Мы должны избавиться от этого условного правила в головах у педагогов, учеников и родителей "раздался звонок – можно на любом языке" (и мы понимаем, что этот любой – почему-то русский). Должно быть сформировано новое правило: "общественные и публичные места – на государственном языке", – написала она.

Такую инициативу нардеп объяснила тем, что в Украине продолжается тенденция, когда, выходя из урока, дети, а иногда и учителя – переходят на русский язык. На это жалуются и родители – некоторые школьники, общаясь в школах с русскоязычными сверстниками, также используют этот язык.

Как отметила Пипа, вследствие этого в школах могут возникать конфликты из-за языка и буллинга. Кроме того, по ее словам, дети, плохо знающие украинский уже в первом классе – имеют трудности с обучением и хуже усваивают материал.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, в школах на перерывах может звучать русский язык из-за того, что в законе не предусмотрена обязанность общаться государственным в этот период.

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