Это есть в законе: образовательный омбудсмен объяснил, почему на школьном перерыве может звучать русский язык

В школах на перерывах может звучать русский язык из-за того, что в законе не предусмотрена обязанность общаться на государственном в этот период. По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, в документе указана лишь необходимость владеть украинским. По мнению управленца, это нужно изменить.

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Об этом Горбачев рассказал в интервью СМИ. Кроме того, он обратил внимание на то, можно ли считать перерыв рабочим временем для учителей. Если да, то, по мнению чиновника, он должен оплачиваться.

"В законе у директора школы или учителя нет обязанности общаться на государственном языке. Он должен владеть им, а общаться – нет. Я считаю, что это нужно изменить. Кроме того, когда дети и учителя между собой на перерывах общаются на русском, возникает юридический вопрос – в это время происходит образовательный процесс или нет? Потому что статья 6 закона Украины об образовании определяет: языком образовательного процесса является государственный язык", – отмечает образовательный омбудсмен.

"Я бы определил, что это образовательный процесс. Но тогда возникает вопрос оплаты труда учителей. Перерыв – это рабочее время? Если да, он должен оплачиваться", – добавил он.

Горбачев уверяет, что в законе должно быть четко определено, что общение в учебных заведениях должно происходить на государственном языке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Горбачев призвал заблокировать русскоязычный контент в соцсетях.

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