Украина проиграет войну в TikTok: Горбачев призвал заблокировать русскоязычный контент в соцсетях

В Украине нужно заблокировать русскоязычный контент в социальных сетях, таких как ТікТок. Такого мнения придерживается образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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По словам чиновника, дети будут общаться на том языке, который они слышат в быту и который для них привычен. Поэтому из-за того, что в социальных сетях именно такая среда, Украина проигрывает войну в ТікТок, уверяет Горбачев в интервью СМИ.

"По моему мнению, Украина проигрывает войну в TikTok. Потому что ребенок будет общаться на том языке в быту, который для него привычен, его средой. Сейчас среда TikTok практически полностью русскоязычная", – говорит образовательный омбудсмен.

Он добавляет, что когда к подросткам обращаться на государственном, они отвечают так же. Однако между собой общаются на русском.

Горбачев подчеркнул, что блокировка русскоязычного контента будет правильным решением. Несмотря на то, что такой запрет будут обходить через приложения типа VPN, все же впоследствии такие ресурсы перестанут развиваться в Украине.

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