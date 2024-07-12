Виноваты привычка и родители. Исследование показало, почему школьники продолжают говорить на русском языке

Школьники активнее общаются на государственном языке в школе. В то же время, за ее пределами менее 40% детей говорят сугубо на украинском.

Согласно опросу, 33% учеников указали, что на это влияет привычка общаться на негосударственном языке, а 20%, что на это влияет на язык, на котором говорят в семье. Такие результаты озвучил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак во время презентации исследования.

"Если в школе дети активнее используют государственный язык, то за его пределами (в кругу друзей и дома) этот процент снижается: менее 40% учеников общаются чисто на украинском, пятая часть – как на украинском, так и на русском языках в равной степени. Факторами, сдерживающими использование государственного языка во всех сферах публичной жизни, дети назвали привычку общаться на негосударственном языке (33%) и язык общения в семье (20%)", – говорится в сообщении.

Практически половина опрошенных школьников указали, что общаются на украинском языке во всех областях жизни. Также стало известно, что ученики, которые преимущественно общаются на русском, будут отвечать русскоязычному собеседнику на украинском.

В то же время, среди детей на 8% уменьшилось количество тех, кто на уроках и перерывах общается между собой только на украинском.

Треть старшеклассников отметила, что во время перерывов разговаривают и на украинском, однако предпочитают русскому. В прошлом году такой показатель составил 21%. Пятая часть школьников на уроках говорят между собой преимущественно на русском языке, однако могут поддерживать разговор и на украинском.

На Западе государственным языком пользуется 74% школьников, на Востоке – 17%.

В то же время учителя отмечают, что количество школьников, которые стали общаться только на украинском, увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом. В то же время процент учителей, считающих, что их ученики и ученицы имеют недостаточный уровень владения украинским языком, составляет 18%, тогда как в прошлом таких было 26%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учителя стали реже общаться на украинском языке на уроках и во время перерыва.

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