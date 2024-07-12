По сравнению с 2023 годом. Учителя стали реже общаться на уроках и во время перерыва на украинском языке: результаты исследования

78% учителей общаются на уроках на украинском языке. В 2023 году таких педагогов было 82%, что свидетельствует об уменьшении количества работников образования, которые пользуются государственным. По данным опроса школьников, такая же ситуация происходит и во время перерыва.

Такие данные сообщил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак на презентации исследования. Кроме того, на 4% снизилась доля учителей, отмечавших, что они обучают и задают домашние задания только на украинском языке.

"Ответы учеников и учениц показали, что 78% учителей общаются на уроках только на украинском языке (в прошлом году – 82%), а 69% респондентов отметили, что такое же общение происходит и во время перерыва (74% в прошлом учебном году), 5 % указали, что учителя на перерывах общаются как на украинском, так и на российском одинаковом уровне", – сказал Гурак.

Родители сообщили, что в 93% заведений образовательный процесс происходит исключительно на государственном языке, так же, как и общение учителей. В общении с коллегами 88% учителей поддерживают разговор только на украинском языке, а 9% — преимущественно на украинском.

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