В Украине нашли полностью русскоязычную школу. Что известно

В Украине до сих пор существует русскоязычная школа. Заведение, в котором учится 44 ребенка в 4 классах, расположено в Днепропетровской области.

Кроме того, в одной из школ Харьковской области обучение проводится на двух языках. Так, в учебном заведении 403 ребенка учится на русском языке. Такую информацию предоставил Институту образовательной аналитики, сообщает Информатор.

Как отдельный предмет русский язык изучается в 3 школах. Кроме того, в качестве самостоятельной дисциплины его избрали 768 учеников, а еще 79 детей изучают его на кружках.

Напомним, почти 25% украинских восьмиклассников, сдавая внешнее независимое оценивание в Польше, среди иностранных языков выбирали русский язык. В то же время чуть более 75% изъявили желание сдавать экзамен по английскому, а 1,2% детей по другим языкам (французский, испанский, немецкий и итальянский). На экзамен зарегистрировалось более 11600 украинских школьников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Артур Пройдаков дал советы, как бороться с русским языком и "Словом пацана" среди украинских школьников.

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