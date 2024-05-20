Около 25% украинских школьников выбрали русский язык: восьмиклассники в Польше сдали ВНО

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Около 25% украинских школьников выбрали русский язык: восьмиклассники в Польше сдали ВНО

Почти 25% украинских восьмиклассников, сдавая Внешнее независимое оценивание в Польше, среди иностранных языков выбирали русский. В то же время чуть более 75% изъявили желание сдавать экзамен по английскому, а 1,2% детей по другим языкам (французский, испанский, немецкий и итальянский).

На экзамен зарегистрировалось более 11600 украинских школьников. Аттестация проходила с 14 по 16 мая, сообщает Министерство образования Польши на официальном сайте.

ВНО состоит из трех предметов – польский язык – 120 минут, математика – 100 минут и иностранный – 90 минут. Все три экзамена проходят в разные дни.

Около 25% украинских школьников выбрали русский язык: восьмиклассники в Польше сдали ВНО

Для учеников, имеющих право адаптировать условия проведения экзамена в восьмом классе, время работы с отдельными листами может быть увеличено на:

  • 60 минут – для польского языка,
  • 50 минут – для математики,
  • 45 минут – для современного иностранного языка.

В этом году Центральная экзаменационная комиссия по сотрудничеству с районными экзаменационными комиссиями подготовила 215 различных работ на экзамене, среди которых:

Видео дня
Около 25% украинских школьников выбрали русский язык: восьмиклассники в Польше сдали ВНО
  • 58 листов на польском языке, в том числе листы с командами на украинском и польском языках,
  • 59 листов по математике на польском, литовском и украинском языках,
  • 98 листов и 26 компакт-дисков с записями современных иностранных языков, в том числе листы с инструкциями на украинском и польском языках.

Результаты экзаменов школьники узнают до 3 июля.

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