Неожиданно. Креминь назвал две области Украины, где в школах до сих пор изучают русский язык

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь сообщил, что в школах Харьковской и Днепропетровской областей ученики до сих пор изучают русский язык. По его словам, это несколько учебных заведений, 45 классов и 768 детей.

Об этом чиновник рассказал в эфире Украинского радио. Он отметил, что эти данные были получены в начале учебного года, так что, возможно, сейчас ситуация уже изменилась, и такая статистика незначительна.

"Эта статистика незначительна. За последние два года в 100 раз уменьшилось количество соискателей образования, которые учились на русском языке или изучали русский как отдельный предмет. На всю Украину сейчас остается чуть меньше тысячи таких учеников в нескольких областях. По нашим данным, это 768 соискателей образования, речь идет о нескольких школах и 45 классах в Харьковской и Днепропетровской областях. Это данные по состоянию на начало учебного года, возможно, за это время что-то изменилось", – сказал Креминь.

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Он добавил, что государство не борется с русским языком, а пытается утверждать украинский, чтобы он был в каждом уголке Украины.

Согласно исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии, 66% опрошенных считают, что русский язык нужно устранить из официального общения. В то же время, только 3% опрошенных в феврале 2024 года заявили, что русский язык должен получить статус второго государственного.

На Востоке Украины с 3% в 2015 году до 40% в 2024-м стало больше тех, кто поддерживает устранение русского языка от официального общения на всей территории. Сейчас 43% считают, что русский язык может быть официальным в отдельных регионах, где большинство этого желает.

Из них 12% против того, чтобы русский язык стал официальным в их регионе, 28% – поддерживают такую инициативу, а 2% не определились. 34% либо хотят, чтобы русский язык был официальным в их регионе, либо вообще стал государственным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Креминь сообщил о борьбе с русским языком в школах и привел в пример 10-летнюю дочь.

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