Дети стали меньше общаться на украинском языке в школе и дома: Кремень указал на проблему

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что в Украине замедлились процессы украинизации. В частности, снизились показатели использования украинского языка в образовательной среде.

Видео дня

Во время круглого стола "Мова на часі. Виклики і завдання державної мовної політики" он отметил, что только 37% учеников общаются с друзьями на украинском языке, а 39% – дома. Слова Кременя процитировали на официальном сайте структуры.

Он подчеркнул, что российский враг продолжает пробивать путь к сознанию молодых украинцев через социальные сети и Telegram-каналы.

Одним из ключевых признаков замедления процессов украинизации Кремень назвал сокращение доли участников образовательного процесса, которые считают украинский язык родным (ученики – на 17%, родители – на 11%, учителя – на 8%), а также уменьшение показателей использования украинского языка в образовательной среде и русификация интернет-пространства.

"Показательно, что только 37% учеников общаются с друзьями на украинском языке, а 39% – дома. Кроме того, на 10% уменьшилось количество учеников, предпочитающих украинский язык в интернете", – рассказал Уполномоченный.

Напомним, в Верховной Раде предложили принять законопроект об украиноязычной среде в школах. Он предусматривает запрет для учителей и учащихся разговаривать на русском на перерывах и в частном общении на территории учебного заведения.

МОН поддержало запрет общаться на русском на перерывах в школах. Как отметил министр образования Оксен Лисовой, в документ были внесены определенные изменения, однако это не отразилось на общем решении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему на школьном перерыве может звучать русский язык.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!