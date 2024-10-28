'Это территория украинской идеи': учитель из Киева рассказал, как школам избавиться от общения на русском вне уроков

Учитель украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, Артур Пройдаков поддерживает инициативу по запрету общаться на русском языке в школах вне уроков. По его мнению, педагоги должны защищать и популяризировать украинский язык и проводить в школах инициативы.

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В интервью 24 Каналу он отметил, что учителям следует не ждать разъяснений от власти, как создавать в школах украиноязычную среду, а брать инициативу в свою руки. Например, не переходить на русский в разговоре с родителями или создавать в классах разговорные клубы и литературные вечера.

"Не надо ждать действий Минкульта, а на местном уровне проводить инициативы. Надо всегда с родителями говорить на украинском языке, не переходить на русский. Не угождать им, переходя на русский. Во-вторых, создавать предложение. Школа также может влиять на своих родителей, на сообщество. Попытаться создать собственную украиноязычную ячейку. Например, на базе школы – разговорный клуб. Мы планируем в ноябре организовать литературный вечер. Приглашаем родителей, их друзей, родственников, детей, учителей. Будем читать "451 градус по Фаренгейту", – рассказал Пройдаков.

По его словам, действительно было так, что родители забирают школьника после уроков, говорят: "Дякую вам, до побачення", а потом к ребенку: "Как день прошел? Все хорошо?".

Также бывает, что ученики на перерывах между собой общаются на русском языке. Если учитель просит их перейти на украинский, то они это сделают, но только в зоне его досягаемости.

Законопроект, который предлагают в Раде о создании в школах украиноязычной среды, следует правильно прокоммуницировать родителям и детям, считает Пройдаков. В частности, объяснить, будет ли и какая система наказаний, кто будет ответственен за соблюдение закона.

"То есть в целом инициатива актуальная и правильная. Надо только ее хорошо разъяснить. Школа – это ячейка государственная, здесь должна быть территория украинского языка, украинской идеи", – отметил педагог.

Как сообщал OBOZ.UA, школьников не будут штрафовать за русский язык во время учебы в школе. Об этом сказала нардеп Наталья Пипа, которая инициировала законопроект об украиноязычной среде, который предусматривает запрет для учителей и учеников говорить по-русски.

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