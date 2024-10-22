Будут ли наказывать учеников и учителей за русский язык в школе: автор громкого законопроекта все объяснила

Школьников не будут штрафовать за русский язык во время учебы в школе. Об этом заявила народный депутат и секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа. Именно она инициировала законопроект об украиноязычной среде, предусматривающий запрет для учителей и учеников разговаривать на русском.

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В комментарии Освіта 24 чиновник отметила, что штрафы будут распространяться только на педагогов и руководителей. Кроме того, она подчеркнула, что законопроект должен определить, что все учебное заведение, его территория и все, что там происходит, – это образовательный процесс.

"Эта норма действует уже несколько лет. Но основное, что сможет решить этот закон, чтобы не было разной трактовки, что такое "язык образовательного процесса". То есть перерыв – это образовательный процесс или нет? Внеурочное время, учительская – это образовательный процесс?" – объяснила Пипа.

По ее словам, если кто-нибудь услышит от педагога русский язык на территории школы, он может обратиться к директору или языковому омбудсмену сразу. В то же время лучше всего в таком случае иметь видеодоказательство нарушения или свидетелей.

Напомним, предварительно украинский адвокат Игорь Фещенко рассказал, что родителей школьников, которые будут говорить на перерывах на русском языке, могут начать штрафовать. Сумма взыскания составит от 850 до 1700 гривен.

По его словам, фиксировать нарушения будут работники школы и учителя, которые будут об этом доносить администрации. После того, вероятно, руководство будет составлять жалобы и направлять их к языковому омбудсмену.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ликарчук указал на нюансы законопроекта о запрете русского языка в школах.

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