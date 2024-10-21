Штраф до 1700 грн: адвокат рассказал, что может угрожать родителям школьников за русский язык на переменах

Родителей тех школьников, которые будут говорить на перерывах на русском языке, могут начать штрафовать. Сумма взыскания составит от 850 до 1700 гривен.

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Об этом рассказал адвокат Игорь Фещенко, передает украинское медиа. По его словам, фиксировать нарушения будут работники школы и учителя, которые будут об этом доносить администрации. После того, вероятно, руководство будет составлять жалобы и направлять их к языковому омбудсмену.

В случае принятия соответствующего законопроекта, за детей от 14 до 16 лет будут отвечать родители. Для учащихся до 14 лет не будет ответственности, а подростки после 16 лет будут отвечать самостоятельно за нарушение.

"За это предусмотрены штрафы от 850 до 1700 гривен", – сказал адвокат.

Он также пояснил, что принять законопроект, поддержанный Министерством образования и науки (МОН), будет сложно. Ведь это будет создавать дополнительную нагрузку для родителей, не только психологическую, но и финансовую.

Напомним, в Верховной Раде предложили принять законопроект об украиноязычной среде в школах. Он предусматривает запрет для учителей и учеников разговаривать на русском языке на перерывах и частном общении на территории учебного заведения.

МОН поддержал запрет общаться на русском на перерывах в школах. Как отметил министр образования Оксен Лесной, в документ были внесены определенные изменения, однако это не повлияло на общее решение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему на школьном перерыве может звучать русский язык.

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