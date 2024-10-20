'Стоит ли еще раз смешить мир?' Ликарчук указал на нюансы законопроекта о запрете русского языка в школах

Украинский педагог, бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук подержал законопроект о запрете русского языка в учебных заведениях вне уроков. Однако он подчеркнул, что важно, какими будут механизмы имплементации закона.

Видео дня

Например, как будут наказывать тех, кто не будет его выполнять, и кто будет следить за соблюдением его норм. Об этом Ликарчук написал в Facebook.

"Наверное, во всех учебных заведениях появится еще один омбудсмен, советник, контролер или полицейский офицер? Или и с этим законом у нас будет так, как и со всеми образовательными законами: он будет декларировать только намерения? Без каких-либо рычагов реализации? А если так, стоит ли в очередной раз смешить мир. Или снова очередное шоу?" – написал он.

По словам педагога, 80% норм законодательства в системе образования не работает, поскольку отсутствуют механизмы ответственности за их соблюдение.

Ликарчук также указал и на другие вопросы вокруг законопроекта. В частности, почему спустя более 30 лет после провозглашения Независимости, в государственных учебных заведениях до сих пор работают педагоги, которые вне образовательного процесса общаются на русском, и почему государство не обращало на это внимание.

"Чего стоят все "песни и пляски" с т.н. национально-патриотическим воспитанием, которое все годы вроде бы осуществлялось в наших учебных заведениях? Где результаты того воспитания, если приходится принимать подобный закон? И не будет ли следующим закон о необходимости любить свою Родину?" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– МОН поддержало запрет общаться на русском на перерывах в школах. Как отметил министр образования Оксен Лисовой, в законопроект были внесены определенные изменения, однако это не повлияло на общее решение.

– С такой законодательной инициативой выступила народный депутат Наталья Пипа. Проект закона предусматривает создание в школах украиноязычной среды и запрет для учителей и учеников разговаривать на русском языке на перерывах и в частном общении на территории учебного заведения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!