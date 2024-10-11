МОН поддержало запрет общаться по-русски на перерывах в школах, – Лисовой

Министерство образования и науки (МОН) поддержало запрет общаться по-русски на перерывах в школах. Как отметил министр образования Оксен Лисовой, в документ были внесены определенные изменения, однако это не повлияло на общее решение.

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Об этом чиновник сообщил во время часа вопросов правительству, передают Українські новини. Глава МОН отметил, что также необходимо предусмотреть возможность равноправного развития языков национальных сообществ Европейского Союза, однако это не распространяется на русский.

"Что касается законопроекта, инициативы госпожи Натали Пипы, то Министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало", – сказал Лисовой.

"Это, безусловно, ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии", – добавил он.

По его словам, Минобразования заботится о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего о развитии украинского языка.

Напомним, в Верховной Раде предложили принять законопроект об украиноязычной среде в школах. Он предусматривает запрет для учителей и учеников разговаривать по-русски на перерывах и в частном общении на территории учебного заведения. Инициатором выступила народная депутат, секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

Парламентарий пояснила, что данный законопроект вводит в Закон "Об образовании" понятие "украинскоязычной среды". Это обяжет учителей и руководителей заведений говорить на украинском языке не только на уроках, но и на перерывах, в столовой, на площадке, стадионе или во время частного общения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что накануне Тарас Кремень поддержал инициативу по общению на государственном языке в учебных заведениях.

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