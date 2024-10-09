Наступательная украинизация: Креминь поддержал инициативу общения на государственном языке в учебных заведениях

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь поддержал инициативу народных депутатов Украины по созданию украиноязычной среды в учебных заведениях. Документ предусматривает обязательное общение на государственном языке во время учебного процесса, в том числе и на переменах.

Видео дня

Об этом языковой омбудсмен сообщил на официальной странице Facebook. По его словам, общество готово к таким изменениям и требует от власти наступательной украинизации.

"Сегодня у нас созданы все возможности, общество абсолютно готово, требует от каждого из нас наступательной украинизации для того, чтобы украинского стало больше", – говорится в сообщении.

"На территории заведения общего среднего образования, так же как и садика, заведения профтехобразования, института или университета, обеспечивается право наших детей на общение во внеучебное время на украинском языке: в библиотеке, во время проведения консультаций и публичных мероприятий, концертных программ, встреч с ветеранами , собрания в поддержку Вооруженных сил Украины" – отметил Креминь.

По его словам, руководители, учредители, работники украинских учебных заведений обязаны будут создавать и, главное, поддерживать украиноязычную среду.

Накануне Креминь сообщал, что в Секретариат поступило 118 обращений из сферы образования, среди которых 73 – нарушения в учебных заведениях, 45 – в образовании взрослых.

Уполномоченный отметил, что проблемы с соблюдением языкового законодательства существуют по всей Украине, но больше всего – в столице и крупных городах. Это указывает на необходимость усиления разъяснительной работы и контроля за исполнением закона и местных языковых программ в этих регионах, подчеркнул Креминь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему педагоги в Украине продолжают общаться по-русски.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!