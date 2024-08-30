'Страны Балтии это побороли'. Учительница украинского языка нашла причину, почему педагоги в Украине продолжают общаться на русском языке

Педагоги в Украине продолжают общаться на перерывах на русском языке, ведь требование общаться на государственном не является обязательным условием для получения работы или достойной зарплаты. Об этом отмечает украинская учительница из Португалии Наталья Борисенкова.

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По ее словам, следует запретить русский язык на всех уровнях государства, воспитывать украинское общество и создавать украиноязычную среду. Об этом педагог рассказала в интервью OBOZ.UA. Она отметила, что в странах Балтии смогли побороть такую проблему благодаря соответствующим законам, предусматривающим обязательное знание государственного языка.

"Почему страны Балтии смогли это побороть, например? Почему там после провозглашения независимости приняли соответствующие законы, которые запрещали работать в государственных органах без знания государственного языка? Я думаю, мы очень часто толерантны во многих вопросах. Если бы это стало обязательным условием для получения работы или достойной зарплаты, тогда не было бы раздвоения политики, которое мы часто слышим о предателях где-то в администрациях", – говорит педагог.

"Запретить русский язык на всех уровнях государства, воспитывать украинское общество, создавать украиноязычную среду – это будет одним из факторов нашей победы, победы внутри общества", – добавляет она.

Учительница отмечает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, наши граждане вынуждены были бежать в другие страны и учить иностранный язык в короткие сроки.

Приводя в пример Португалию, Борисенкова подчеркивает, что найти достойную работу без знания государственного языка крайне сложно. Поэтому эти правила следует соблюдать и в Украине.

Напомним, бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев подчеркнул, что в школах на перерывах может звучать русский язык из-за того, что в законе не предусмотрена обязанность общаться на государственном в этот период. В частности, в документе указана лишь необходимость владеть украинским. Кроме того, он обратил внимание на то, можно ли считать перерыв рабочим временем для учителей. Если да, то, по мнению экс-чиновника, он должен оплачиваться.

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