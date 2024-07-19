'Врага нужно знать'. Украинская преподавательница назвала причины, почему русский язык не теряет популярности в Гарварде

Русский язык до сих пор изучают в Гарварде, ведь студенты хотят знать, что происходит в стране, которая воюет с Украиной. Кроме того, с Россией были связаны политические вопросы, в частности, во время Холодной войны, поэтому соискатели образования интересовались, с кем имеют дело.

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Об этом рассказала преподавательница украинского языка кафедры славянских языков и литератур Гарвардского университета Наталья Шпилева-Саид в интервью Голосу Америки. Она отметила, что сразу после полномасштабного вторжения России в Украину произошло незначительное уменьшение студентов, изучавших русский язык. В частности, потому, что слушатели приобщались к курсам украинского, чтобы выразить свою поддержку.

"Пока российские студии не переживают какой-либо критической ситуации или снижения интереса к изучению России. Напротив, отношение такое, что врага нужно знать, и что нужно понимать, что там происходит. Также продвигаются нарративы, что в России есть якобы много свидетельствующих тенденций, что люди выступают против действий правительства и поэтому нужно обращать внимание на эти моменты и их исследовать", – делится преподавательница.

Напомним, в Украине до сих пор существует русскоязычная школа. Заведение, в котором обучается 44 ребенка в 4 классах, расположено в Днепропетровской области. Кроме того, в одной из школ Харьковской области обучение проводится на двух языках. Так, в учебном заведении 403 ребенка учится на русском языке. Как отдельный предмет русский язык изучается в 3 школах. В качестве самостоятельной дисциплины ее избрали 768 учеников, а еще 79 детей изучают ее на кружках.

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