10 самых популярных ударений на НМТ по украинскому языку

Среди заданий на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) по украинскому языку достаточно распространенным является то, где надо поставить правильное ударение или выбрать вариант, где оно стоит неправильно. Поэтому репетитор по имени Екатерина назвала 10 самых популярных ударений, которые встречаются в заданиях.

Она говорит, что необязательно учить все ударения, потому что сами эти случаются чаще всего. Об этом преподавательница рассказала в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

По мнению педагога, сами эти 10 ударений стоит запомнить, чтобы не потерять баллы на НМТ:

вИтрата фаховИй листопАд довІдник уподОбання вИпадок пІдлітковий добовИй мерЕжа жалюзІ

