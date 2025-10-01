''Сижу с разинутым ртом''. Урок украинского языка, где учительница начальных классов объясняла тему ударения, восхитил сеть

Учительница начальных классов из города Подольск Одесской области Нападовская Светлана Владимировна восхитила сеть интересным объяснением детям темы ударения. Она рассказала им, как легко определить на какую букву надо ставить ударение, а также проверить написание безударных букв в словах.

Видео, которое педагог выложила на своей странице в социальной сети TikTok, уже набрало более 200 тысяч просмотров и почти 5 тысяч лайков. В комментариях пишут, что в восторге от того, как она заинтересовывает учеников.

Учительница очень легко на примере нескольких слов объясняет, что для того, чтобы понять, на какую букву стоит ставить ударение, надо "позвать" это слово. Например, в слове "верба", "зерно", "число" и "крило" ударения будут на последнюю букву – "а" или "о".

А вот для того, чтобы понять, правильно ли ребенок написал безударную букву "е" или "и" в этих словах, надо подобрать к ним проверочное слово – во множественном числе. Тогда ударение меняется и ставится на первый слог, и уже точно понятно, что правильно писать "вЕрби", а не "вИрби".

Пользователи хвалят преподавателя, называют ее учительницей от Бога, и говорят, что именно такими должны быть все, кто работает с детьми.

"Сижу с разинутым ртом, очень интересно", "Преподаватель супер. Сама два раза смотрела, вот такие должны быть преподаватели", – пишут в комментариях.

