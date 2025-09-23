''Невоспитанные и распущенные''. Учительница объяснила, почему не заставляет учеников вставать при появлении взрослого в классе: в сети дискуссия

Учительница начальных классов из города Черкассы Диана Палаш рассказала, что не учит своих детей вставать, когда в класс заходит другой взрослый человек. По ее мнению, этот жест не является проявлением уважения.

Видео дня

По словам педагога, некоторые могут считать ее учеников невоспитанными и распущенными, но она придерживается другого мнения. В видео на своей странице в социальной сети TikTok она поделилась, что учит детей уважению не через внешние жесты, а через содержание. Однако не все пользователи с ней согласились – и в комментариях началась дискуссия.

"Для меня важнее, чтобы мои ученики слушали внимательно, говорили вежливо, помогали друг другу, ценили самих себя и свое окружение", – объясняет она и добавляет, что уважение – это не о просто встать, уважение – это об отношении.

В комментариях не все согласились с мнением педагога. Одни пользователи поддержали учительницу, и написали, что наконец из современных школ начинает исчезать совковое воспитание. Некоторые учителя поделились и своим опытом, что тоже не заставляют детей вставать, даже больше – дети могут и отвечать сидя. Другие же считают, что это не правильно и дети растут невоспитанными, не здороваются с другими учителями даже в коридоре школы.

"Наконец-то совок в наших школах исчезает", "У меня и отвечают сидя не требую вставать", – пишут в комментариях.

"Ничего плохого нет в том, что ученики встанут, когда кто-то из учителей зайдет в класс. Это не принуждение, этот жест имеет смысл уважения", – пишет пользователь, которая не согласна с мнением автора сообщения.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в сети разгорелась дискуссия, где обсуждали, стоит ли переводить ребенка в другую школу или садик из-за буллинга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!