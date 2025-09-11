Переводить ли ребенка в другую школу или садик из-за буллинга: в сети разгорелась дискуссия

Пользователь социальной сети Татьяна Палько подняла на своей странице тему обсуждения буллинга в детских коллективах. Она рассказала, что одноклассницу сына переводят в другую школу из-за этой проблемы.

Видео дня

Как пояснила в своем посте в Тhreads автор, девочка имеет нарушения слуха, что и стало причиной издевательств над ней одноклассниками. В комментариях разгорелась дискуссия.

Одни пользователи пишут о том что смена школы вряд ли поможет, потому что эта проблема есть, к сожалению, много где. Другие же пишут, что это надо решать с помощью родителей и учителя. Некоторые выступают за камеры в садиках и школах, чтобы была возможность фиксировать и реагировать на эту проблему. Но есть и те, кто делится опытом, что все изменилось именно благодаря переходу в другое учебное заведение.

"Вряд ли переход в другую школу что-то изменит, разве что уровень школы выше", – пишет одна из подписчиков, и добавляет, что многое здесь зависит от воспитания: "если дети умнее и воспитаннее, то и буллинга меньше".

Однако с ней не согласились, указывая на то, что в первую очередь здесь все зависит от того, как учитель реагирует на проявления агрессии и издевательств среди одноклассников.

Другие же родители пишут о том, что надо научить ребенка давать отпор. Потому что наличие буллинга часто не зависит ни от уровня родителей и детей, ни от вмешательства или невмешательства учителя.

Так что переход в другое учебное заведение может не решить ни проблему ребенка, ни уменьшить проявления буллинга в том классе, откуда ребенок ушел, потому что агрессоры найдут новую жертву, поскольку им никто не дал отпор.

Однако есть и те пользователи, которые поделились собственным опытом, и рассказали, что жизнь наладилась после того, как они перешли в другую школу.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в сети возникла дискуссия из-за современного воспитания детей. Ведь сегодняшняя родительская забота и снисходительность к поведению не всегда имеет границы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!