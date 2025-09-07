''Как часто вы моете вареники от сметаны?'' В сети возникла дискуссия из-за современного воспитания детей

Современное воспитание детей существенно отличается от того, как это происходило у предыдущих поколений. Однако, иногда сегодняшняя родительская забота и снисходительность к поведению вызывает дискуссии в сети, ведь не все согласны с таким стилем воспитания.

В социальной сети Threads пользователь Аннет Ковалева поделилась историей, как она моет от сметаны вареники для своей трехлетней дочери, потому что сначала она захотела со сметаной, а потом сказала, что хочет без. Пост автора вызвал довольно оживленное обсуждение и более 50 тысяч просмотров.

Одни пользователи начали делиться своим опытом, как они мед из чая доставали или кетчуп смывали со спагетти, потому что ребенок передумал, другие же удивляются такому воспитанию, и пишут, что всему должен быть предел. Они подчеркивают последствия такого воспитания, что, например, в садике так играться не будут, а ребенок привык к такому и будет требовать и плакать.

"Только что помыла наггетсы от картофеля", – пишет в поддержку автора другая пользователь

Но комментариев, где пользователи считают, что такое воспитание не является правильным, также немало.

"Со всем уважением, как бы я ни была против любых насильственных методов воспитания, но это уже слишком", – пишет пользователь и добавляет, что почему-то современное воспитание стало таким, что из детей делают "королей" и "королев". А если бы ее ребенок передумал есть вареники со сметаной, то мыл бы он их самостоятельно.

