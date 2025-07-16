10 самых распространенных ошибок в украинском со словом "приймати"

Анна Боклажук
Моя Школа
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10 самых распространенных ошибок в украинском со словом 'приймати'

Украинцы в бытовом общении часто используют слово "приймати" там, где по правилам правописания его следует заменить на другие словосочетания, потому что часто это калька с русского. Репетитор украинского языка из Харькова назвала 10 самых распространенных ошибочных использований этого слова.

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В видео на своей странице в Instagram Наталья с никнеймом znonatali рассказала, в каких предложениях слово "приймати" надо заменять на другие. А также назвала перечень фраз, где это слово уместно.

Самые распространенные ошибки со словом "принимать":

Не "приймати участь", а "брати участь";

Не "приймати закон", а "ухвалювати закон";

Не "приймати близько серця", а "брати близько до серця";

Не "приймати міри", а "вживати заходів";

Не "приймати форму", а "набувати форми";

Не "приймаю твою сторону", а "стаю на твій бік";

Не "приймати в штики", а "зустріти в багнети";

Не "приймати до уваги", а "брати до уваги";

Не "приймати чергування", а "заступати на чергування";

Не "приймати присягу", а "складати присягу".
10 самых распространенных ошибок в украинском со словом ''приймати''

Кроме того, репетитор поделилась словосочетаниями, где "приймати" использовать правильно:

  • Приймати гостей;
  • Приймати пологи;
  • Приймати ліки;
  • Приймати подарунки.

Ранее OBOZ.UA писал о трех наиболее распространенных ошибках при переходе на украинский язык.

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