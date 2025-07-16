10 самых распространенных ошибок в украинском со словом "приймати"
Украинцы в бытовом общении часто используют слово "приймати" там, где по правилам правописания его следует заменить на другие словосочетания, потому что часто это калька с русского. Репетитор украинского языка из Харькова назвала 10 самых распространенных ошибочных использований этого слова.
В видео на своей странице в Instagram Наталья с никнеймом znonatali рассказала, в каких предложениях слово "приймати" надо заменять на другие. А также назвала перечень фраз, где это слово уместно.
Самые распространенные ошибки со словом "принимать":
Кроме того, репетитор поделилась словосочетаниями, где "приймати" использовать правильно:
- Приймати гостей;
- Приймати пологи;
- Приймати ліки;
- Приймати подарунки.
Ранее OBOZ.UA писал о трех наиболее распространенных ошибках при переходе на украинский язык.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!