10 самых распространенных ошибок в украинском со словом ''приймати''

Украинцы в бытовом общении часто используют слово "приймати" там, где по правилам правописания его следует заменить на другие словосочетания, потому что часто это калька с русского. Репетитор украинского языка из Харькова назвала 10 самых распространенных ошибочных использований этого слова.

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В видео на своей странице в Instagram Наталья с никнеймом znonatali рассказала, в каких предложениях слово "приймати" надо заменять на другие. А также назвала перечень фраз, где это слово уместно.

Самые распространенные ошибки со словом "принимать":

Не "приймати участь", а "брати участь"; Не "приймати закон", а "ухвалювати закон"; Не "приймати близько серця", а "брати близько до серця"; Не "приймати міри", а "вживати заходів"; Не "приймати форму", а "набувати форми"; Не "приймаю твою сторону", а "стаю на твій бік"; Не "приймати в штики", а "зустріти в багнети"; Не "приймати до уваги", а "брати до уваги"; Не "приймати чергування", а "заступати на чергування"; Не "приймати присягу", а "складати присягу".

Кроме того, репетитор поделилась словосочетаниями, где "приймати" использовать правильно:

Приймати гостей;

Приймати пологи;

Приймати ліки;

Приймати подарунки.

Ранее OBOZ.UA писал о трех наиболее распространенных ошибках при переходе на украинский язык.

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