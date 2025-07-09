Три наиболее распространенные ошибки при переходе на украинский язык: проверьте себя

Перейти полностью на украинский язык и не допустить ошибок в ежедневном бытовом использовании – довольно сложная задача. Однако все возможно, если есть желание замечать и исправлять собственные ошибки.

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Украинская учительница и языковед Мария Словолюб назвала три наиболее распространенные ошибки украинцев, которые недавно перешли на государственный язык. Об этом она рассказала в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

Ошибка первая: забывают о чередовании согласных

В украинском языке есть чередование согласных. Например, "к" чередуется с "ц", и правильно говорить "рука – руці", "гойдалка – гойдалці". А в начале регулярного общения на украинском, часто можно услышать: "рука – рукі" или "гойдалка – гойдалкі".

Ошибка вторая: окончание "-ам" и "-ям" в местном падеже

Дело в том, что в украинском языке местный падеж имеет окончания "-ах" и "-ях", а не "-ам" и "-ям". То есть правильно говорить "по горах", "по містах", а не "по горам", "по містам".

Ошибка третья: неправильное образование повелительного наклонения глаголов

Здесь речь идет об использовании слова "давайте". Часто можно услышать: "давай читать", "давай пойдем". Но по-украински образовывать повелительное наклонение правильно без использования слова "давайте". То есть: "чита'мо", "ходімо", "співаймо".

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