10 самых сложных ударений на НМТ 2026: ошибались даже хорошо подготовленные абитуриенты
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Задания на ударение считаются одними из самых каверзных в Национальном мультипредметном тесте по украинскому языку. Но репетитор Наталья Сорокина назвала десятку особо сложных случаев, в которых на НМТ-2026 ошибались чаще всего.
Эти 10 слов преподавательница опубликовала в своём TikTok. И рассказала, как легче запомнить правильный вариант ударения, чтобы не ошибаться.
- Цінник
Первое слово в списке Сорокиной — это ціннИк. "Ударение ставим на последний слог. "Цінник несподівано зник"", – пояснила она.
- Уподобання
Ударение здесь ставится так же, как и в глаголе "уподобати". То есть говорим "уподОбання".
- Піцерія
В этом существительном ударение падает на звук [е]. Запомнить это можно с помощью мнемонического стишка "Ця піцерія називається "Імперія".
- Фаховий
Здесь ударение ставится так же, как и в слове "деіловий". То есть на последний слог – "фаховИй".
- Піала
В названии этой посуды ударение падает на последний слог. Запомним это с помощью фразы "піала випита до дна".
- Свердло
"Тато свЕрдлить, йому потрібне свЕрдло", – пояснила Сорокина.
- Витрати
В данном существительном ударение делается на первый слог. "ВИпадок, вИсіти, вИтрати – в этих префиксах ударение делается на первый слог "ви-", – разъяснила репетитор.
- Тризуб
"Тризуб похож на зуб", – именно так она советует запоминать правильное ударение в названии государственного символа Украины.
- Підлітковий
Поскольку это прилагательное образовано от слова "підліток", то ударение в нем ставится аналогично – "пІдлітковий".
- Зобразити
Здесь ударение ставится так же, как в словах "закінчити" и "залишити". Итак, говорим "зобразИти".
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