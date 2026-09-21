10 самых сложных ударений на НМТ 2026: ошибались даже хорошо подготовленные абитуриенты

Задания на ударение считаются одними из самых каверзных в Национальном мультипредметном тесте по украинскому языку. Но репетитор Наталья Сорокина назвала десятку особо сложных случаев, в которых на НМТ-2026 ошибались чаще всего.

Эти 10 слов преподавательница опубликовала в своём TikTok. И рассказала, как легче запомнить правильный вариант ударения, чтобы не ошибаться.

Цінник

Первое слово в списке Сорокиной — это ціннИк. "Ударение ставим на последний слог. "Цінник несподівано зник"", – пояснила она.

Уподобання

Ударение здесь ставится так же, как и в глаголе "уподобати". То есть говорим "уподОбання".

Піцерія

В этом существительном ударение падает на звук [е]. Запомнить это можно с помощью мнемонического стишка "Ця піцерія називається "Імперія".

Фаховий

Здесь ударение ставится так же, как и в слове "деіловий". То есть на последний слог – "фаховИй".

Піала

В названии этой посуды ударение падает на последний слог. Запомним это с помощью фразы "піала випита до дна".

Свердло

"Тато свЕрдлить, йому потрібне свЕрдло", – пояснила Сорокина.

Витрати

В данном существительном ударение делается на первый слог. "ВИпадок, вИсіти, вИтрати – в этих префиксах ударение делается на первый слог "ви-", – разъяснила репетитор.

Тризуб

"Тризуб похож на зуб", – именно так она советует запоминать правильное ударение в названии государственного символа Украины.

Підлітковий

Поскольку это прилагательное образовано от слова "підліток", то ударение в нем ставится аналогично – "пІдлітковий".

Зобразити

Здесь ударение ставится так же, как в словах "закінчити" и "залишити". Итак, говорим "зобразИти".

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