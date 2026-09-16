Когда ставить два дефиса? Запомнить это поможет фраза "О, що на небі"

Наречия украинского языка – сложная тема даже для профессиональных филологов. Однако одну из самых непростых тем орфографии можно выучить наизусть с помощью очень короткой мнемонической фразы.

Такие фразы помогают существенно упростить запоминание сложных правил и закономерностей. И подсказкой для целой категории наречий поделилась в TikTok репетитор по языку Наталья Сорокина. Она предложила своим подписчикам выучить фразу "О, що на небі".

"Если наречия образованы повторением одного и того же слова, между которыми стоят "о", "що", "на" или "не", такие наречия пишем с двумя дефисами", – пояснила Сорокина. А затем показала на примерах, как это работает:

пліч-о-пліч;

будь-що-будь;

усього-на-всього, віч-на-віч, сам-на-сам;

хоч-не-хоч, де-не-де, як-не-як, коли-не-коли.

Впрочем, к этому списку можно добавить одно интересное исключение – наречие тет-а-тет. Фактически оно является синонимом "сам-на-сам", но имеет французское происхождение и дословно переводится как "голова к голове". Запомните его, и тогда вы точно не допустите ошибок при написании наречий с двумя дефисами.

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