Как сказать на украинском 'Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан': это поможет запомнить 7 цветов радуги

Украинцы, которые росли в обрусевшей среде, точно помнят мнемоническую фразу, по которой их учили запоминать порядок цветов в радуге: "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан". Но есть ли аналог в украинском языке?

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Таким вопросом задался пользователь Threads Владимир Стратиенко. "Как перевести это на украинский?" – спросил он своих подписчиков.

Стоит сразу отметить, что унифицированного стишка, как в русском, в Украине не существует. В интернете, в частности в комментариях к оригинальному сообщению, можно найти немало версий. Чаще всего встречался такой стих:

Чапля осінь жде завзято,

Буде сани фарбувати.

Но пользователям очень понравился еще один:

Чепурний пузатий жук

З’їв барвистий свіжий фрукт.

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Но почему в Украине так и не появился единый стандартный мнемонический текст о радуге? Среди причин можно, помимо прочего, назвать то, что цвет, промежуточный между красным и желтым, имеет целых три названия. Чаще всего встречаем "оранжевий" и "помаранчевий", а еще его можно назвать "жовтогарячий". А это дает возможность написать несколько разных стихов. Обратите внимание: в тексте о цапле на месте этого цвета видим слово "осінь", то есть "оранжевий", а в тексте о жуке – "пузатий", то есть "помаранчевий". Что и говорить, само оптическое явление, которое возникает в небе после дождя, можно назвать хоть "веселка", хоть "райдуга".

Таким образом, каждый носитель украинского языка может выбрать себе стишок по душе и пользоваться им по своему усмотрению. В конце концов, суть мнемонических текстов в том и заключается, чтобы выбрать для себя что-то удобное и понятное, что можно легко запомнить или представить. И большой выбор в этом деле только на пользу. В конце концов, вам ничто не мешает придумать свой вариант и обогатить им украинский язык.

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