Почти все говорят неправильно: эта шпаргалка по украинскому языку поможет выпускникам выучить ударения на НМТ 2026

Хотя существует мнение, что задания на ударения, которые могут встречаться на НМТ – чуть ли не самые бессмысленные среди всех возможных, все же они являются неотъемлемой частью блока по украинскому языку. Поэтому готовиться придется, и учительница и репетитор Наталья Сорокина составила интересную шпаргалку, которая может упростить эту задачу.

В своем TikTok она опубликовала мнемонический стих, в котором сложные случаи зарифмованы с более очевидными вариантами. "Обязательно сохрани себе эту шпаргалку, чтобы повторить ударения перед НМТ", – призвала репетитор.

Суть этого стихотворения заключается в том, что оно помогает запомнить правильные ударения по аналогии. В обоих предложенных на каждый пример словах оно ставится одинаково. Однако первое слово в каждой паре мы часто произносим неправильно, акцентируя не тот слог, а вот со вторым обычно таких проблем не возникает. И вот это стихотворение полностью.

агронОмія – це економія

беру вантажІвку, бо їду в мандрівку

босОніж біжу помІж

вітчИм прийшов ні з чим

те, що нам дАно, не так вже й погано

добУток — смуток

цей дослІдник знову видає довІдник

замІжня щотИжня

кулінАрія – конвалія

купую дрОва, бо погода зимова

Тетянка та її обіцЯнка

отримали завдАння зрання

павИч поводився як панИч

ця піцерІя називається імперія

був промІжок між ліжок

руслО швидко понесло

а твої вІрші нічим не гірші

довго тЕр осетЕр

а ще є тризУб, схожий на зуб

взагалі нам зараз потрібні граблІ

бери фартУх, щоб відганяти мух

Ольга та її фОльга

цемЕнт застигає в момент

через перелЯк я аж закляк

цей шлях болотИстий і тернистий

