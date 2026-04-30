Почти все говорят неправильно: эта шпаргалка по украинскому языку поможет выпускникам выучить ударения на НМТ 2026
Хотя существует мнение, что задания на ударения, которые могут встречаться на НМТ – чуть ли не самые бессмысленные среди всех возможных, все же они являются неотъемлемой частью блока по украинскому языку. Поэтому готовиться придется, и учительница и репетитор Наталья Сорокина составила интересную шпаргалку, которая может упростить эту задачу.
В своем TikTok она опубликовала мнемонический стих, в котором сложные случаи зарифмованы с более очевидными вариантами. "Обязательно сохрани себе эту шпаргалку, чтобы повторить ударения перед НМТ", – призвала репетитор.
Суть этого стихотворения заключается в том, что оно помогает запомнить правильные ударения по аналогии. В обоих предложенных на каждый пример словах оно ставится одинаково. Однако первое слово в каждой паре мы часто произносим неправильно, акцентируя не тот слог, а вот со вторым обычно таких проблем не возникает. И вот это стихотворение полностью.
агронОмія – це економія
беру вантажІвку, бо їду в мандрівку
босОніж біжу помІж
вітчИм прийшов ні з чим
те, що нам дАно, не так вже й погано
добУток — смуток
цей дослІдник знову видає довІдник
замІжня щотИжня
кулінАрія – конвалія
купую дрОва, бо погода зимова
Тетянка та її обіцЯнка
отримали завдАння зрання
павИч поводився як панИч
ця піцерІя називається імперія
був промІжок між ліжок
руслО швидко понесло
а твої вІрші нічим не гірші
довго тЕр осетЕр
а ще є тризУб, схожий на зуб
взагалі нам зараз потрібні граблІ
бери фартУх, щоб відганяти мух
Ольга та її фОльга
цемЕнт застигає в момент
через перелЯк я аж закляк
цей шлях болотИстий і тернистий
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!