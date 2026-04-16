Учительница назвала самое 'нелепое' задание на НМТ по украинскому языку: педагоги ее поддержали

Задание с ударениями является наиболее бессмысленным в Национальном мультипредметном тесте и было создано лишь для того, чтобы запутать учеников. Такое мнение высказала учительница и репетитор по украинскому языку по имени Ольга.

Видео дня

В своем TikTok-аккаунте она разместила ролик, в котором привела пример слова "йогурт". Словари советуют ставить в нем ударение на второй слог. "Где вы когда-нибудь слышали, чтобы люди говорили слово йогУрт?" – спросила она.

Несмотря на то, что Ольга предположила, что ее будут критиковать коллеги, в комментариях эту мысль поддержали. "Я учитель украинского языка с очень большим стажем работы и полностью вас поддерживаю", – написала пользовательница @npidpala.

"Поддерживаю. А кто-то говорит пиалА?" – добавила @mazuryk.larysa.

"Я, с тех пор, как сдала, то специально только так и говорю. Хоть где-то оно должно пригодиться", – согласилась недавняя выпускница @лариса. Впрочем, здесь следовало бы отметить, что на украинском языке правильно говорить "складати іспити/тести", а не "здавати".

Впрочем, были и несколько отличные мнения. "Насчет НМТ – вы правы. Но я говорю йогУрт и фОльга. Да, не говорят так, но мы должны научиться и привыкнуть к нашим словам. На это нужно время. Даже учителям и учительницам", – отметила @Твоя ненудна вчителька.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!