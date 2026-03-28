'99% участников НМТ здесь делают ошибку'. Учительница объяснила правило пунктуации и вызвала спор в сети

Репетитор по украинскому языку поделилась лайфхаком, как легко определить, надо ли ставить запятую в предложении с однородными членами или нет. В частности, речь идет о случае с повторяющимся союзом и. Учительница объясняет, что если перед первым однородным членом предложения нет этого союза, то запятая все равно нужна.

Видео с объяснением, как легко разобраться в таком правиле, репетитор под ником zno_ekaterina опубликовала в соцсети Instagram. Своим роликом она вызвала спор в сети, поскольку некоторые утверждают, что в школе учили иначе.

Как легко разобраться, нужна ли запятая

Так, репетитор рассказывает о ситуации, когда есть несколько однородных членов предложения, соединенных между собой повторяющимся союзом и, который не стоит перед первым однородным членом, а начинается после него. Она отмечает, что в таком случае все равно запятая перед первым и нужна. Также она акцентирует, что большинство учеников делает в таких заданиях ошибку на НМТ.

Чтобы легче запомнить это правило и не запутаться в нем, автор видео советует мысленно убрать союзы и просто поставить запятые между теми словами, которые остались. Она приводит такие примеры предложений: Луна плывет осматривать и небо, и звезды, и облака. Запахло чабрецом, и ковылем, и мятой.

"Чтобы правильно поставить запятую в этих предложениях, необходимо убрать букву и и прочитать предложение без буквы и", – отмечает учительница.

Такое простое объяснение откликнулось пользователям, которые благодарят за полезную информацию и отмечают, что теперь стало понятно, как ставить знаки препинания в таких случаях.

Однако некоторые пользователи утверждают, что они в школе учили иначе, и спрашивают, не новое ли это правило.

Отметим, что Український правопис объясняет этот случай употребления знаков препинания. Согласно ему, если несколько однородных членов предложения соединены повторяющимся союзом і (й) и перед первым однородным членом этого союза нет, то запятая после этого слова все равно нужна, о чем и рассказывает репетиторка.

