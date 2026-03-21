Поставьте перед инфинитивом слово 'чтобы'. Учительница разобрала коварное задание на НМТ по украинскому языку

На Национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году могут попасться задания по украинскому языку, где надо определить синтаксическую роль инфинитива. На первый взгляд, ничего сложного в них нет, однако бывают разные нюансы. Поэтому во время экзамена не нужно спешить с ответом, а стоит сначала проверить себя и убедиться, что выбранный вариант правильный.

Видео дня

О коварном задании по украинскому языку рассказала репетитор, амбассадор украинского языка Ольга Куликова в соцсети TikTok. Она поделилась лайфхаком, как быстро и легко проверить себя и найти правильный ответ.

Так, речь идет о случае, когда нужно определить, какую роль выполняет инфинитив в предложении – сказуемого или обстоятельства. Чтобы не ошибиться, Куликова советует поставить перед глаголом союз чтобы, и если это удается сделать и логика сохраняется, значит, инфинитив является обстоятельством, а не сказуемым: "Когда вы видите инфинитив, что-то, что заканчивается на -ть – ходить, делать, работать, танцевать, – вы никогда не говорите на него сразу сказуемое". В качестве примера она приводит предложения, где глагол выполняет роль обстоятельства: он пришел (чтобы) станцевать, он купил удобрения (чтобы) обработать кусты роз.

Также педагог отмечает, что инфинитив – это очень коварная форма глагола, которая может быть не только сказуемым, поэтому на экзамене она чаще всего может оказаться именно обстоятельством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!