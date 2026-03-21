Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Поставьте перед инфинитивом слово "чтобы". Учительница разобрала коварное задание на НМТ по украинскому языку

OBOZ.UA
Моя Школа
135
Поставьте перед инфинитивом слово 'чтобы'. Учительница разобрала коварное задание на НМТ по украинскому языку

На Национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году могут попасться задания по украинскому языку, где надо определить синтаксическую роль инфинитива. На первый взгляд, ничего сложного в них нет, однако бывают разные нюансы. Поэтому во время экзамена не нужно спешить с ответом, а стоит сначала проверить себя и убедиться, что выбранный вариант правильный.

Видео дня

О коварном задании по украинскому языку рассказала репетитор, амбассадор украинского языка Ольга Куликова в соцсети TikTok. Она поделилась лайфхаком, как быстро и легко проверить себя и найти правильный ответ.

Так, речь идет о случае, когда нужно определить, какую роль выполняет инфинитив в предложении – сказуемого или обстоятельства. Чтобы не ошибиться, Куликова советует поставить перед глаголом союз чтобы, и если это удается сделать и логика сохраняется, значит, инфинитив является обстоятельством, а не сказуемым: "Когда вы видите инфинитив, что-то, что заканчивается на -ть – ходить, делать, работать, танцевать, – вы никогда не говорите на него сразу сказуемое". В качестве примера она приводит предложения, где глагол выполняет роль обстоятельства: он пришел (чтобы) станцевать, он купил удобрения (чтобы) обработать кусты роз.

Также педагог отмечает, что инфинитив – это очень коварная форма глагола, которая может быть не только сказуемым, поэтому на экзамене она чаще всего может оказаться именно обстоятельством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!