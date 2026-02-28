Самый сложный тест на НМТ по украинскому языку: как не потерять сразу 17 баллов

Преподавательница украинского языка рассказала об одном из самых сложных заданий на Национальном мультипредметном тесте (НМТ). По ее словам, если его выполнить полностью неправильно, то можно потерять 17 баллов.

Речь идет об упражнении, в котором надо прочитать предложения и выяснить тип каждого из них. Учительница разобрала его на своей странице в социальной сети TikTok.

Она рассказала о типах предложений:

Сложносочиненное – это сложносочиненное предложение, которое имеет две равноправные части, не зависящие друг от друга.

"Мы не можем поставить вопрос от одной части в этом предложении к другой, но можно из них образовать два отдельных простых предложения", – объясняет педагог.

Сложноподчиненное – это когда в предложении также две части, но одна из них главная, а вторая – подчиненная.

Также она напоминает, что оба эти типа предложений обязательно имеют союзы. Потому что сложные предложения, в которых на границе двух частиц нет союза, называются бессоюзными.

